Marca: Алонсо могут уволить из «Реала» в случае разгрома от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

«Реал» может отправить в отставку главного тренера Хаби Алонсо, если мадридцы с разгромным счетом уступят «Барселоне» в финале Суперкубка Испании, сообщает Marca.

Команды разыграют трофей в воскресенье, 11 января. Матч пройдет в комплексе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

В конце декабря появилась информация, что «Реал» хочет убедить Зинедина Зидана отказаться от возможного предварительного контракта со сборной Франции и вернуться на пост главного тренера «сливочных».

Алонсо возглавляет «Реал» с мая 2025 года. После 19 туров Ла лиги сезона-2025/26 команда с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице.