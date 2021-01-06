«Вальядолид» и «Алькоркон» вышли в третий раунд Кубка Испании
01:53
В матче второго раунда Кубка Испании «Вальядолид» в дополнительное время победил «Марбелью» (3:2). «Алькоркон» переиграл «Сарагосу» (2:1).
Кубок Испании
2-й раунд
«Марбелья» — «Вальядолид» — 2:3 д.в. (0:0, 2:2, 0:1)
Голы: Саласар, 52 (0:1). Гранеро, 60 — с пенальти (1:1). Оскар Плано, 73 (1:2). Гудиньо, 90+2 (2:2). Оскар Плано, 110 (2:3).
Судья: Альберола Рохас.
5 января. Марбелья. Стадион «Мунисипаль».
«Алькоркон» — «Сарагоса» — 2:1 (1:1)
Голы: Насименту, 4 (0:1). Гомес, 42 (1:1). Леон, 89 (2:1).
Судья: Авалос.
5 января.
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