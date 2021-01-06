Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Вальядолид» и «Алькоркон» вышли в третий раунд Кубка Испании

01:53
Теги:

В матче второго раунда Кубка Испании «Вальядолид» в дополнительное время победил «Марбелью» (3:2). «Алькоркон» переиграл «Сарагосу» (2:1).

Кубок Испании

2-й раунд

«Марбелья» — «Вальядолид» — 2:3 д.в. (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Саласар, 52 (0:1). Гранеро, 60 — с пенальти (1:1). Оскар Плано, 73 (1:2). Гудиньо, 90+2 (2:2). Оскар Плано, 110 (2:3).

Судья: Альберола Рохас.

5 января. Марбелья. Стадион «Мунисипаль».

«Алькоркон» — «Сарагоса» — 2:1 (1:1)

Голы: Насименту, 4 (0:1). Гомес, 42 (1:1). Леон, 89 (2:1).

Судья: Авалос.

5 января.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир