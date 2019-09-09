Марадона рассказал, как научил Месси бить штрафные

Главный тренер «Химнасии и Эсгримы» Диего Марадона рассказал, как учил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси бить штрафные.

— Месси — лучший, кого я тренировал. Никто не сможет меня в этом переубедить. Лео мог обыграть пятерых . Он — настоящий феномен. Но у него была проблема со штрафными. Поэтому после тренировки мы оставляли его, чтобы отрабатывать штрафные.

Он начал попадать в штангу. Я не учил его исполнять штрафные. Он спросил меня, как у меня получалось забивать в таких ситуациях. Я сказал ему, что нужно бить в центр мяча. Сказал, что мне не дадут Оскара за то, что я научу его этому. Он ответил: «Но я бью в середину, а мяч летит в разные стороны». Я сказал: «Не волнуйся, все получится». Теперь он вообще не промахивается со штрафных".