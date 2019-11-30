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Марадона может получить пост тренера «Эльче»

14:28
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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона может получить пост главного тренера испанской команды «Эльче», которая выступает во втором дивизионе. Такая ситуация станет вероятной, если аргентинский бизнесмен Кристиан Брагарник сможет договориться о покупке клуба, сообщает Marca.

Сейчас Марадона тренирует аргентинскую «Химнасию». Недавно было объявлено о его отставке, но позже руководство клуба передумало и решило не увольнять Марадону.

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