Марадона может получить пост тренера «Эльче»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона может получить пост главного тренера испанской команды «Эльче», которая выступает во втором дивизионе. Такая ситуация станет вероятной, если аргентинский бизнесмен Кристиан Брагарник сможет договориться о покупке клуба, сообщает Marca.

Сейчас Марадона тренирует аргентинскую «Химнасию». Недавно было объявлено о его отставке, но позже руководство клуба передумало и решило не увольнять Марадону.