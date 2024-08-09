Ману Тригерос покинул «Вильярреал» после 14 лет в клубе

Полузащитник Ману Тригерос перешел из «Вильярреала» в «Гранаду». Клубы объявили о переходе на официальных сайтах клуба.

«Вильярреал» сообщил, что в качестве дани уважения установит именную плитку на аллее славы клуба, расположенной на фасаде трибуны стадиона «Эстадио де ла Керамика».

Тригерос провел 14 сезонов в «желтой субмарине», из них 12 — в основной команде, за которую он сыграл в общей сложности 477 матчей, что сделало его рекордсменом клуба. На его счету 38 голов, в том числе мяч в полуфинале Лиги Европы против «Арсенала» в 2021 году.