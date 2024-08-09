Ману Тригерос покинул «Вильярреал» после 14 лет в клубе
Полузащитник Ману Тригерос перешел из «Вильярреала» в «Гранаду». Клубы объявили о переходе на официальных сайтах клуба.
«Вильярреал» сообщил, что в качестве дани уважения установит именную плитку на аллее славы клуба, расположенной на фасаде трибуны стадиона «Эстадио де ла Керамика».
Тригерос провел 14 сезонов в «желтой субмарине», из них 12 — в основной команде, за которую он сыграл в общей сложности 477 матчей, что сделало его рекордсменом клуба. На его счету 38 голов, в том числе мяч в полуфинале Лиги Европы против «Арсенала» в 2021 году.
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4
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5
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8
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9
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11
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|0
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12
|Хетафе
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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