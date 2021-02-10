«Манчестер Юнайтед» не связывался с агентом Серхио Рамоса

Защитник Серхио Рамос может покинуть «Реал» в конце текущего сезона ввиду истекающего контракта. Мадридский клуб не может договориться с футболистом о продлении действующего соглашения, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако в списке заинтересованных в 34-летнем испанце команд отсутствует «Манчестер Юнайтед», который никак не контактировал с агентом игрока для обсуждения будущего трансфера и планирует определиться с кандидатурой на усиление позиции центра обороны в ближайшие месяцы.

При этом в услугах Серхио Рамоса заинтересован «ПСЖ», однако парижский гранд готов подписать капитана «сливочных» только на правах свободного агента.

6 февраля Рамос перенес операцию на колене и сейчас проходит процесс восстановления. В нынешнем сезоне испанец сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча.