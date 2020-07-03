«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются Гризманном

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» претендуют на нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, президент «сине-гранатовых» Хосеп Мария Бартомеу недоволен игрой 29-летнего француза. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Арсенал» и «Интер».

В текущем сезоне Гризманн провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.