«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются Гризманном
3 июля 2020, 09:47
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» претендуют на нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, президент «сине-гранатовых» Хосеп Мария Бартомеу недоволен игрой 29-летнего француза. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Арсенал» и «Интер».
В текущем сезоне Гризманн провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.
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