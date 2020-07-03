Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются Гризманном

3 июля 2020, 09:47

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» претендуют на нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, президент «сине-гранатовых» Хосеп Мария Бартомеу недоволен игрой 29-летнего француза. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Арсенал» и «Интер».

В текущем сезоне Гризманн провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир