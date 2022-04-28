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Сегодня, 13:23

«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга

Виктория Кравченко
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«Манчестер Сити» этим летом может приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает Fichajes.

По данным источника, главный тренер Хосеп Гвардиола лично хочет видеть голландца в английском клубе. Он видит в 24-летнем футболисте альтернативу Фернандиньо, который собирается уйти из команды. Интерес к игроку также проявлял «Манчестер Юнайтед».

Ранее каталонцы заявили, что они не будут продавать хавбека, так как он является важной частью команды. Однако после сообщили, что продадут голландца за 70 миллионов евро.

В этом сезоне голландец провел 43 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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