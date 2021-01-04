«Манчестер Сити» следит за ситуацией с контрактом Серхио Рамоса

«Манчестер Сити» следит за тем, как «Реал» пытается продлить контракт с защитником Серхио Рамосом. Английский клуб готов пригласить игрока летом в качестве свободного агента, сообщает ESPN.

34-летний Рамос хочет остаться в «Реале», клуб также хочет сохранить капитана, однако стороны не могут согласовать зарплату футболиста. Стороны все еще далеки от договоренности, а с 1 января Рамос может вести переговоры с другими клубами.

Финансовые возможности мадридского клуба ограничены из-за пандемии коронавируса, а сейчас клуб намерен еще раз обратиться к сотрудникам и игрокам с просьбой о повторном снижении зарплат. Это отразится и на переговорах по новым контрактам.

В этом сезоне Рамос сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.