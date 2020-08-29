«Манчестер Сити» надеется, что дружба Месси с Агуэро также повлияет на решение форварда «Барселоны»

«Манчестер Сити» остается главным претендентом на капитана «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает The Telegraph

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола и форвард Серхио Агуэро стараются убедить нападающего «Барсы» перейти в «Ман Сити».

В английском клубе надеются, что близкие отношения с Агуэро повлияют на Месси и этот фактор поможет в осуществлении сделки. Несмотря на то, что футболисты давно живут в разных странах, они регулярно общаются.

Ранее стало известно, что Гвардьола прилетел в Барселону и уже договорился с Месси о встрече.