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«Манчестер Сити» надеется, что дружба Месси с Агуэро также повлияет на решение форварда «Барселоны»

14:00
Серхио Агуэро и Лионель Месси. Фото Reuters
Серхио Агуэро и Лионель Месси. Фото Reuters
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«Манчестер Сити» остается главным претендентом на капитана «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает The Telegraph

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола и форвард Серхио Агуэро стараются убедить нападающего «Барсы» перейти в «Ман Сити».

В английском клубе надеются, что близкие отношения с Агуэро повлияют на Месси и этот фактор поможет в осуществлении сделки. Несмотря на то, что футболисты давно живут в разных странах, они регулярно общаются.

Ранее стало известно, что Гвардьола прилетел в Барселону и уже договорился с Месси о встрече.

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