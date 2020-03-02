«Манчестер Сити» может купить Ракитича у «Барселоны» летом

«Манчестер Сити» заинтересован в полузащитнике «Барселоны» Иване Ракитиче, сообщает Don Balon.

По информации источника, главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардьола уже разговаривал с 31-летним хорватом на предмет возможного перехода футболиста. Сообщается, что Ракитич обойдется «Манчестер Сити» в 45 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Ракитич принял участие в 30 матчах «Барселоны» во всех турнирах, на его счету 4 результативных передачи. Контракт хорвата с «сине-гранатовыми» действует до конца июня 2021 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 31-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.