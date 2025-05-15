«Манчестер Сити» и «Арсенал» интересуются Родриго

Форвард «Реала» Родриго может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.

По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендуют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Ранее сообщалось, что Родриго не сыграл против «Барселоны» из-за желания покинуть мадридский клуб.

Родриго перешел в «Реал» из «Сантоса» летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.