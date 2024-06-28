Мамардашвили вошел в десятку лучших вратарей планеты по версии FourFourTwo
Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили вошел в десятку лучших вратарей мира по версии британского издания FourFourTwo.
Первое место в рейтинге занимает голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер. На второй строчке расположился вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон. Тройку лучших замкнул игрок каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.
Десять лучших голкиперов мира от FourFourTwo:
1. Алиссон Беккер («Ливерпуль» и сборная Бразилии);
2. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити» и сборная Бразилии);
3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона» и сборная Германии);
4. Мик Меньян («Милан» и сборная Франции);
5. Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии);
6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» и сборная Италии);
7. Ян Облак («Атлетико» Мадрид и сборная Словении);
8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины);
9. Ян Зоммер («Интер» и сборная Швейцарии);
10. Георгий Мамардашвили («Валенсия» и сборная Грузии).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
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|0
|0
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|0-0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|00:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
|00:00
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Бетис – Жирона
|- : -
|18.08
|00:00
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Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
|00:00
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
|00:00
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
|00:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
|00:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -