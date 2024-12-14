«Мальорка» в меньшинстве обыграла «Жирону» в ла лиге
«Мальорка» дома победила «Жирону» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 2:1.
Гости открыли счет на 7-й минуте, отличился Донни Ван де Бек. Победу хозяевам принес дубль Кайла Ларина. Канадский форвард забил на 20-й и 51-й минутах.
«Мальорка» играла в меньшинстве с 32-й минуты — красную карточку получил Ведат Муричи.
«Мальорка» (27 очков) поднялась на пятое место в ла лиге. «Жирона» (22) идет девятой в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
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|
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|12
|2
|3
|50-19
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|
2
|Реал
|16
|11
|3
|2
|34-13
|36
|
3
|Атлетико
|16
|10
|5
|1
|30-11
|35
|
4
|Атлетик
|17
|9
|5
|3
|26-15
|32
|
5
|Мальорка
|18
|8
|3
|7
|18-21
|27
|
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|Вильярреал
|15
|7
|5
|3
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|26
|
7
|Осасуна
|17
|6
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|4
|22-25
|25
|
8
|Р. Сосьедад
|16
|7
|3
|6
|16-11
|24
|
9
|Жирона
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|
10
|Сельта
|16
|6
|3
|7
|25-27
|21
|
11
|Бетис
|16
|5
|6
|5
|18-20
|21
|
12
|Севилья
|16
|5
|4
|7
|17-23
|19
|
13
|Р. Вальекано
|15
|5
|4
|6
|15-16
|19
|
14
|Лас-Пальмас
|16
|5
|3
|8
|22-27
|18
|
15
|Хетафе
|16
|3
|7
|6
|11-13
|16
|
16
|Алавес
|16
|4
|3
|9
|18-27
|15
|
17
|Леганес
|16
|3
|6
|7
|14-23
|15
|
18
|Эспаньол
|16
|4
|2
|10
|15-28
|14
|
19
|Вальядолид
|17
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|3
|11
|12-34
|12
|
20
|Валенсия
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|9
|13-23
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|13.12
|23:00
|
Вальядолид – Валенсия
|1 : 0
|14.12
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|0 : 0
|14.12
|18:15
|
Мальорка – Жирона
|2 : 1
|14.12
|20:30
|
Севилья – Сельта
|- : -
|14.12
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|15.12
|16:00
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|15.12
|18:15
|
Алавес – Атлетик
|- : -
|15.12
|20:30
|
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
|- : -
|15.12
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|15.12
|23:00
|
Барселона – Леганес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|13
|1
|5
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|13
|1
|5
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