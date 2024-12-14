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«Мальорка» в меньшинстве обыграла «Жирону» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Мальорка» дома победила «Жирону» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Гости открыли счет на 7-й минуте, отличился Донни Ван де Бек. Победу хозяевам принес дубль Кайла Ларина. Канадский форвард забил на 20-й и 51-й минутах.

«Мальорка» играла в меньшинстве с 32-й минуты — красную карточку получил Ведат Муричи.

«Мальорка» (27 очков) поднялась на пятое место в ла лиге. «Жирона» (22) идет девятой в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
14 дек, 18:15. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
2:1
Жирона

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Жирона
ФК Мальорка
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«Эспаньол» и «Осасуна» сыграли вничью в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 0 : 0
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 2 : 1
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
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Барселона – Леганес
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Роберт Левандовски

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Рафинья

Барселона

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Анте Будимир

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П
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Ламин Ямаль

Барселона

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Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Унаи Лопес

Унаи Лопес

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