«Мальорка» в меньшинстве обыграла «Жирону» в ла лиге

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«Мальорка» дома победила «Жирону» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Гости открыли счет на 7-й минуте, отличился Донни Ван де Бек. Победу хозяевам принес дубль Кайла Ларина. Канадский форвард забил на 20-й и 51-й минутах.

«Мальорка» играла в меньшинстве с 32-й минуты — красную карточку получил Ведат Муричи.

«Мальорка» (27 очков) поднялась на пятое место в ла лиге. «Жирона» (22) идет девятой в турнирной таблице.