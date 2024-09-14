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«Вильярреал» в концовке вырвал победу над «Мальоркой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вильярреал» на выезде обыграл «Мальорку» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 2:1.

На 27-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Логана Косты. На 57-й минуте счет сравнялся после автогола Рауля Альбиоля.

На 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Тони Лато.

Победный гол на 90+4-й минуте забил Айосе Перес.

«Вильярреал» (11 очков) поднялся на второе место в ла лиге. «Мальорка» (5) идет десятой в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
14 сент, 15:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:2
Вильярреал
Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Мальорка
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 13-3 12
2
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
3
 Реал 4 2 2 0 7-2 8
4
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
5
 Жирона 4 2 1 1 7-4 7
6
 Алавес 4 2 1 1 5-3 7
7
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
8
 Сельта 4 2 0 2 10-9 6
9
 Бетис 4 1 2 1 3-3 5
10
 Мальорка 5 1 2 2 3-4 5
11
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
12
 Вальядолид 4 1 1 2 1-10 4
13
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
14
 Р. Сосьедад 4 1 1 2 3-4 4
15
 Эспаньол 4 1 1 2 2-3 4
16
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
17
 Хетафе 3 0 3 0 1-1 3
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
19
 Севилья 4 0 2 2 3-6 2
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 Валенсия 4 0 1 3 3-7 1
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Бетис – Леганес
 2 : 0
14.09 15:00
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 - : -
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Севилья – Хетафе
 - : -
14.09 22:00
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 - : -
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