«Вильярреал» в концовке вырвал победу над «Мальоркой»

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«Вильярреал» на выезде обыграл «Мальорку» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 2:1.

На 27-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Логана Косты. На 57-й минуте счет сравнялся после автогола Рауля Альбиоля.

На 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Тони Лато.

Победный гол на 90+4-й минуте забил Айосе Перес.

«Вильярреал» (11 очков) поднялся на второе место в ла лиге. «Мальорка» (5) идет десятой в турнирной таблице.