«Мальорка» и «Вильярреал» сыграли вничью
«Мальорка» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Испании. Команда так и не смогли открыть счет в этой встрече — 0:0.
Чемпионат Испании. Лига 1
5-й тур
«Мальорка» — «Вильярреал» — 0:0
«Мальорка»: Рейна, Хауме Коста, Маффео (Састре, 38), Вальент, Оливан, Севилья, Кубо (Батталья, 90+1), Родригес, Баба (Ли Кан Ин, 90+1), Ндиай (Джуниор, 60), Ниньо (Хоппе, 60).
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Эступиньян (Пенья, 73), Пау Торрес, Фойт, Капуэ, Коклен (Морено, 56), Тригерос (Парехо, 56), Мойсес Гомес, Груневелд (Пино, 57), Диа (Пако Алькасер, 56).
Предупреждения: Састре, 41. Ндиай, 53. Диа, 54. Пино, 59. Альбиоль, 84.
Судья: Дель Серро Гранде (Испания).
19 сентября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю