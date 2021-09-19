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«Мальорка» и «Вильярреал» сыграли вничью

17:02
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«Мальорка» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Испании. Команда так и не смогли открыть счет в этой встрече — 0:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Мальорка» — «Вильярреал» — 0:0

«Мальорка»: Рейна, Хауме Коста, Маффео (Састре, 38), Вальент, Оливан, Севилья, Кубо (Батталья, 90+1), Родригес, Баба (Ли Кан Ин, 90+1), Ндиай (Джуниор, 60), Ниньо (Хоппе, 60).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Эступиньян (Пенья, 73), Пау Торрес, Фойт, Капуэ, Коклен (Морено, 56), Тригерос (Парехо, 56), Мойсес Гомес, Груневелд (Пино, 57), Диа (Пако Алькасер, 56).

Предупреждения: Састре, 41. Ндиай, 53. Диа, 54. Пино, 59. Альбиоль, 84.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

19 сентября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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