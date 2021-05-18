«Мальорка» вернулась в ла лигу

«Мальорка» завоевала путевку в ла лигу после годичного перерыва. Команда обеспечила себе выход в элитный дивизион после поражения «Альмерии» в матча 40-го тура сегунды против «Картахены» (2:3).

Команда, набрав 75 очков, уже точно не опустится ниже второго места, что дает ему право на повышение в классе в следующем сезоне. Ранее досрочно путевку в ла лигу оформил лидирующий в сегунде «Эспаньол» (78).

В прошлом сезоне «Мальорка» вылетела из ла лиги, заняв последнее, 19-е место.