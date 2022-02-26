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Сегодня, 17:56

«Валенсия» без Черышева обыграла «Мальорку»

Иван Шитик
Корреспондент
«Мальорка» — «Валенсия» — 0:1.
Фото Getty Images

«Валенсия» в гостях обыграла «Мальорку» в матче 26-го тура чемпионата Испании. «Летучие мыши» одолели соперника с минимальным счетом — 1:0.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропускал эту встречу по причине болезни.

«Валенсия» одержала первую победу в 8 последних матчах. Команда набрала 33 очка и поднялась на 9-е место в таблице.

«Мальорка» осталась на 16-й строчке (26 очков).

Испания. Лига 1. 26-й тур
26 февр, 16:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
0:1
Валенсия
Голы
Габриэл Паулиста, 4 (0:1)
Мальорка
Рико Маффео (Гонсалес, 62) Хауме Коста Райльо Вальент Севилья (Пратс, 79) Санчес (Седлар, 71) Родригес (Ли Кан Ин, 71) Кубо Муричи Анхель (Ндиай, 62)
Валенсия
Мамардашвили Габриэл Паулиста Диакаби Альдерете Фулькье Муса (Гильямон, 77) Рачич (Элдер Кошта, 77) Солер (Эрай Джемерт, 90+1) Гомес Дуро (Мориба, 58) Хиль (Маркос Андре, 90+1)
Предупреждения
Кубо 16’, Вальент 71’, Хауме Коста 84’, Райльо 90’  -  Хиль 19’, Альдерете 23’, Диакаби 26’, Мамардашвили 42’, Мориба 88’
Удаления
Мориба 90+2’ (вторая ж.к)
Судьи
Васкес (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Основные источники исследования

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Обе забьют - да

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17%

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1X

14%

1.45
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Рубин

ИТБ1 (1.5)

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Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Денис Черышев
ФК Валенсия
ФК Мальорка
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
11
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
12
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 - : -
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 - : -
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 - : -
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 - : -
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Барселона – Атлетик
 - : -
28.02 23:00
Гранада – Кадис
 - : -
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