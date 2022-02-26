«Валенсия» без Черышева обыграла «Мальорку»

«Валенсия» в гостях обыграла «Мальорку» в матче 26-го тура чемпионата Испании. «Летучие мыши» одолели соперника с минимальным счетом — 1:0.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропускал эту встречу по причине болезни.

«Валенсия» одержала первую победу в 8 последних матчах. Команда набрала 33 очка и поднялась на 9-е место в таблице.

«Мальорка» осталась на 16-й строчке (26 очков).