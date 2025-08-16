«Мальорка» сыграет с «Барселоной» в специальной форме

Игроки «Мальорки» выйдут на матч 1-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» в уникальной версии своей домашней формы.

Как сообщает AS, на футболке по центру груди будет изображен желтый цыпленок Гельпио — талисман японской компании Taica, спонсора клуба. Футболки выпущены ограниченным тиражом для коллекционеров и поклонников.

Матч «Мальорка» — «Барселона» состоится в субботу, 16 августа. Начало игры — 20:30 по московскому времени.