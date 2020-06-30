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«Мальорка» — «Сельта»: видеотрансляция матча ла лиги

30 июня 2020, 18:00
Федор Смолов. Фото ФК «Сельта»
Федор Смолов. Фото ФК «Сельта»
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Во вторник, 30 июня, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором «Мальорка» на своем поле примет «Сельту». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

За клуб из Виго на правах аренды выступает российский нападающий Федор Смолов. На его счету два гола в 11 проведённых матчах.

Следить за матчем «Мальорка» — «Сельта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Телеспорт.

Видеотрансляция матча «Мальорка» — «Сельта»

Мальорка — Сельта

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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