Во вторник, 30 июня, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором «Мальорка» на своем поле примет «Сельту». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

За клуб из Виго на правах аренды выступает российский нападающий Федор Смолов. На его счету два гола в 11 проведённых матчах.

Следить за матчем «Мальорка» — «Сельта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Телеспорт.

Видеотрансляция матча «Мальорка» — «Сельта»