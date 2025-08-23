«Мальорка» и «Сельта» сыграли вничью в ла лиге

«Мальорка» на своем поле сыграла вничью с «Сельтой» в матче 2-го тура ла лиги — 1:1.

Счет на 38-й минуте открыл защитник гостей Хавьер Суэда. Ответный мяч на 88-й минуте забил защитник «Мальорки» Матец Морей.

В следующем туре «Мальорка» на выезде сыграет с «Реалом». Встреча состоится 30 августа. «Сельта» 27 августа на своем поле встретится с «Бетисом».