«Реал Сосьедад» победил «Мальорку», Захаряна заменили на 63-й минуте

«Мальорка» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании проиграла «Реал Сосьедад» — 0:1. Единственный гол забил хавбек Карлос Солер.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max