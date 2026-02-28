«Мальорка» и «Реал Сосьедад» сыграют в 26-м туре чемпионата Испании в субботу, 28 февраля. Матч на стадионе «Сон Моикс» в Пальма-де-Мальорка (Испания) начинается в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Мальорка» — «Реал Сосьедад» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур.

28 февраля, 20:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)

Матч «Мальорка» — «Реал Сосьедад» в прямом эфире показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 20.20 мск. Смотреть матч ла лиги также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала, по подписке).

В предыдущем туре ла лиги «Мальорка» уступила «Сельте» (0:2), а «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Овьедо» (3:3). Красно-черные с 24 очками в 25 матчах занимают 18-е место, а бело-голубые набрали 32 очка и идут десятыми.