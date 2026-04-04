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4 апреля, 14:15

«Мальорка» — «Реал»: трансляция матча чемпионата Испании, где смотреть

«Мальорка» и «Реал» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Мальорка» и «Реал» встретятся в матче 30-го тура испанской ла лиги в субботу, 4 апреля. Игра пройдет на стадионе «Визит Мальорка» в Пальме-де-Мальорке, стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Мальорка» — «Реал» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 30-й тур.
04 апреля, 17:15. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
2:1
Реал

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 29 турах «Мальорка» набрала 28 очков, «Реал» — 69 очков. В 29-м туре «Мальорка» проиграла «Эльче» со счетом 1:2, а «Реал» победил «Атлетико» со счетом 3:2.

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1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
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