«Мальорка» — «Реал»: трансляция матча чемпионата Испании, где смотреть
«Мальорка» и «Реал» встретятся в матче чемпионата Испании
«Мальорка» и «Реал» встретятся в матче 30-го тура испанской ла лиги в субботу, 4 апреля. Игра пройдет на стадионе «Визит Мальорка» в Пальме-де-Мальорке, стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Мальорка» — «Реал» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
В 29 турах «Мальорка» набрала 28 очков, «Реал» — 69 очков. В 29-м туре «Мальорка» проиграла «Эльче» со счетом 1:2, а «Реал» победил «Атлетико» со счетом 3:2.
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8
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11
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12
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13
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14
|Алавес
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15
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16
|Леванте
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17
|Осасуна
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18
|Расинг
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19
|Депортиво
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20
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|Алавес – Хетафе
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|Атлетико – Малага
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|Сельта – Осасуна
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|Депортиво – Эльче
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
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|Расинг – Вильярреал
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|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
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|Севилья – Р. Вальекано
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