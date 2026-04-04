«Мальорка» и «Реал» встретятся в матче 30-го тура испанской ла лиги в субботу, 4 апреля. Игра пройдет на стадионе «Визит Мальорка» в Пальме-де-Мальорке, стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Мальорка» — «Реал» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 30-й тур.

04 апреля, 17:15. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 29 турах «Мальорка» набрала 28 очков, «Реал» — 69 очков. В 29-м туре «Мальорка» проиграла «Эльче» со счетом 1:2, а «Реал» победил «Атлетико» со счетом 3:2.