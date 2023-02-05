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«Реал» в гостях проиграл «Мальорке», Асенсио не забил пенальти клубу из родного города

Руслан Минаев
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«Мальорка» — «Реал».
Фото Reuters

«Реал» на выезде проиграл «Мальорке» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 0:1.

В составе мадридского клуба автогол забил Начо. Также у «сливочных» пенальти не реализовал Марко Асенсио, который является воспитанником «Мальорки», откуда хавбек перешел в «Реал» в 2015 году.

«Реал» с 45 очками остается на второй строчке ла лиги, отставая от «Барселоны» (есть один матч в запасе) на 5 очков. «Мальорка» — на 10-й строчке с 28 очками.

Испания. Лига 1. 20-й тур
05 февр, 16:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:0
Реал

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Марко Асенсио
ФК Мальорка
ФК Реал
5
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Ла лига, 20-й тур: «Мальорка» обыграла «Реал», «Барселона» проведет матч с «Севильей»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
6
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
7
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
8
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
9
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
12
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
13
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
14
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
15
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
16
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
17
 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
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38 тур
3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 4 : 1
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 1 : 1
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 3 : 1
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 3 : 4
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 1 : 0
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 - : -
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 - : -
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
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Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 13 2 2
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