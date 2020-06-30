«Мальорка» разгромила «Сельту». Смолов вышел на поле во втором тайме

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов принял участие в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Мальорки». Форвард вышел на поле во втором тайме после перерыва.

Однако это не помогло команде из Виго избежать разгромного поражения — 1:5.

«Мальорка» приблизилась к «Сельте», набрав 29 очков, но все еще находится в зоне вылета, отставая от спасительной 17-й строчки на 5 очков.

Чемпионат Испании. Лига 1

33-й тур

«Мальорка» — «Сельта» — 5:1 (3:0)

Голы: Будимир, 13 — с пенальти (1:0). Кучо Эрнандес, 27 (2:0). Посо, 40 (3:0). Аспас, 50 — с пенальти (3:1). Будимир, 52 (4:1). Севилья, 60 (5:1).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню (Гамес, 42), Севилья (Джуниор, 83), Посо, Кубо (Трайковски, 83), Родригес (Фебас, 74), Баба, Будимир (Чаваррия, 75), Кучо Эрнандес.

«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Мурильо, Васкес (Айду, 71), Рафинья (Фернандес, 71), Суарес (Нолито, 28), Окай Йокушлу (Смолов, 46), Брадарич, Аспас, Мина (Мендес, 62).

Предупреждения: Вальент, 48. Будимир, 54. Фернандес, 75. Мурильо, 80. Гамес, 89.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

30 июня. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».