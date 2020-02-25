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«Мальорка» подписала Ки Сон Ена до конца сезона

12:46
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«Мальорка» заключила контракт с полузащитником Ки Сон Еном до конца сезона-2020, сообщает пресс-служба клуба.

Ки Сон Ен перешел в «Мальорку» на правах свободного агента. 31-летний игрок сборной Южной Кореи ранее выступал за «Ньюкасл», но расторг контракт с английским клубом в январе 2020 года по обоюдному согласию.

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