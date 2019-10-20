«Мальорка» обыграла «Реал» с 6 футболистами в основе, игравшими за команду в Сегунде B

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде уступил «Мальорке» со счетом 0:1. В основном составе хозяев было шесть игроков, которые два года назад помогли клубу подняться из Сегунды B — Маноло Рейна, Джоан Састре, Антонио Ральо, Фран Гамес, Сальва Севилья и Лаго Джуниор.

«Мальорка» с 10 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

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