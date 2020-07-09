«Мальорка» обыграла «Леванте», «Эйбар» сыграл вничью с «Леганесом»

«Мальорка» в матче 35-го тура чемпионата Испании обыграл «Леванте» со счетом 2:0.

Голы на свой счет записали Кучо и Такефусо Кубо.

После этого матча «Мальорка» с 32 очками осталась на 18-м месте в турнирной таблице, «Леванте» с 43 очками — на 12-й строчке.

В другой встрече тура «Эйбар» сыграл с «Леганесом» со счетом 0:0. Команды занимают 15-е и 19-е места соответственно.

Чемпионат Испании. Лига 1

35-й тур

«Мальорка» — «Леванте» — 2:0 (1:0)

Голы: Кучо Эрнандес, 40 (1:0). Кубо, 84 (2:0).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Гамес, Севилья, Посо, Кубо (Джуниор, 86), Родригес, Баба, Будимир (Чаваррия, 90), Кучо Эрнандес (Фебас, 74).

«Леванте»: Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Пьер, Кампанья, Радойя (Эрнани, 64), Барди, Мелеро (Рочина, 78), Рохер (Леон, 78), Моралес (Майораль, 64).

Предупреждения: Родригес, 21. Райльо, 51. Кубо, 61. Эрнани, 90.

Судья: Сото Градо (Испания).

9 июля. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

«Эйбар» — «Леганес» — 0:0

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Корреа (Кристофоро, 62), Бургос, Диоп, Экспосито, Педро Леон (Инуи, 62), Кике (Кике, 73), Серхио Энрич (Шарлес, 62), Де Бласис.

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Сиовас, Сильва, Бустинса (Авазьем, 89), Родригес, Тарин, Рубен Перес, Амаду, Герреро (Ассале, 82), Руибаль (Эрасо, 61).

Предупреждения: Бустинса, 17. Диоп, 46. Сиовас, 53. Корреа, 55. Шарлес, 74. Куэльяр, 89.

Судья: Прието Иглесиас (Испания).

9 июля. Эйбар. Стадион «Ипуруа».