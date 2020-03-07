«Мальорка» обыграла «Эйбар» и сравнялась с «Сельтой» Смолова
«Мальорка» обыграла «Эйбар» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Островитяне идут в зоне вылета, но благодаря победе сравнялись по очкам с занимающей 17-е место «Сельтой», за которую выступает россиянин Федор Смолов.
Чемпионат Испании
Лига 1
27-й тур
«Эйбар» — «Мальорка» — 1:2 (0:1)
Голы: Родригес, 42 (0:1). Кубо, 78 (0:2). Бигас, 90+2 (1:2).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Арбилья, Оливейра, Диоп (Экспосито, 57), Кристофоро (Эскаланте, 76), Педро Леон (Де Бласис, 57), Орельяна, Серхио Энрич, Шарлес.
«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Вальент, Агбеньеню, Посо, Кубо (Ки Сон Ен, 82), Родригес, Баба, Будимир (Джуниор, 72), Кучо Эрнандес (Чаваррия, 85).
Предупреждения: Вальент, 23. Оливейра, 40. Родригес, 66. Хосе Анхель, 72. Шарлес, 86. Рейна, 90+3. Серхио Энрич, 90+3.
Судья: Эстрада Фернандес.
7 марта. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/