«Мальорка» обыграла «Эйбар» и сравнялась с «Сельтой» Смолова

«Мальорка» обыграла «Эйбар» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Островитяне идут в зоне вылета, но благодаря победе сравнялись по очкам с занимающей 17-е место «Сельтой», за которую выступает россиянин Федор Смолов.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

«Эйбар» — «Мальорка» — 1:2 (0:1)

Голы: Родригес, 42 (0:1). Кубо, 78 (0:2). Бигас, 90+2 (1:2).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Арбилья, Оливейра, Диоп (Экспосито, 57), Кристофоро (Эскаланте, 76), Педро Леон (Де Бласис, 57), Орельяна, Серхио Энрич, Шарлес.

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Вальент, Агбеньеню, Посо, Кубо (Ки Сон Ен, 82), Родригес, Баба, Будимир (Джуниор, 72), Кучо Эрнандес (Чаваррия, 85).

Предупреждения: Вальент, 23. Оливейра, 40. Родригес, 66. Хосе Анхель, 72. Шарлес, 86. Рейна, 90+3. Серхио Энрич, 90+3.

Судья: Эстрада Фернандес.

7 марта. Эйбар. Стадион «Ипуруа».