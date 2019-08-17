«Мальорка» обыграла «Эйбар»

«Мальорка» в матче 1-го тура чемпионата Испании обыграла «Эйбар» со счетом 2:1. Победным для хозяев оказался автогол Паулу Оливейры.

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур

«Мальорка» — «Эйбар» — 2:1 (1:0)

Голы: Родригес, 4 (1:0). Оливейра, 57 (1:1). Оливейра, 75 — в свои ворота (2:1).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Састре (Кампос, 86), Севилья, Фебас (Трайковски, 74), Родригес, Баба, Джуниор, Будимир (Алегрия, 65).

«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Корреа (Де Бласис, 83), Оливейра, Техеро, Альварес, Эскаланте (Экспосито, 32), Педро Леон, Орельяна, Кике, Серхио Энрич (Кике, 76).

Предупреждения: Састре, 14. Альварес, 72. Орельяна, 87. Техеро, 87. Севилья, 90+5.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

17 августа. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».