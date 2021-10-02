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Гол Бабы принес «Мальорке» победу в матче с «Леванте»

19:14
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«Мальорка» победила «Леванте» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

На 75-й минуте единственный мяч забил Иддрису Баба. Гости могли сравнять счет на 85-й минуте, но Хосе Луис Моралес не забил пенальти — его удар отбил Рейна.

«Мальорка» набрала 11 очков и занимает 11-е место. У «Леванте» четыре очка и 17-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

8-й тур

«Мальорка» — «Леванте» — 1:0 (0:0)

Гол: Баба, 74.

Нереализованный пенальти: Моралес, 85 (вратарь)

«Мальорка»: Рейна, Хауме Коста (Састре, 89), Маффео (Оливан, 89), Вальент, Руссо, Руис де Галаррета (Батталья, 81), Ли Кан Ин (Мбула, 81), Родригес, Баба, Ндиай, Ниньо (Анхель, 67).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте (Мустафи, 78), Клерк (Франкеса, 46), Пьер, Мирамон (Коке, 86), Пепелу, Мелеро, Пабло Мартинес (Везу, 86), Рохер, Моралес, Де Фрутос (Кантеро, 78).

Предупреждения: Рохер, 40. Баба, 41. Мелеро, 45. Хауме Коста, 65. Мбула, 84. Пьер, 86. Пепелу, 88. Ндиай, 90+5.

Судья: Муньис Руис.

2 октября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Перерыв

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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