Гол Бабы принес «Мальорке» победу в матче с «Леванте»
«Мальорка» победила «Леванте» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Испании.
На 75-й минуте единственный мяч забил Иддрису Баба. Гости могли сравнять счет на 85-й минуте, но Хосе Луис Моралес не забил пенальти — его удар отбил Рейна.
«Мальорка» набрала 11 очков и занимает 11-е место. У «Леванте» четыре очка и 17-я позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
8-й тур
«Мальорка» — «Леванте» — 1:0 (0:0)
Гол: Баба, 74.
Нереализованный пенальти: Моралес, 85 (вратарь)
«Мальорка»: Рейна, Хауме Коста (Састре, 89), Маффео (Оливан, 89), Вальент, Руссо, Руис де Галаррета (Батталья, 81), Ли Кан Ин (Мбула, 81), Родригес, Баба, Ндиай, Ниньо (Анхель, 67).
«Леванте»: Фернандес, Дуарте (Мустафи, 78), Клерк (Франкеса, 46), Пьер, Мирамон (Коке, 86), Пепелу, Мелеро, Пабло Мартинес (Везу, 86), Рохер, Моралес, Де Фрутос (Кантеро, 78).
Предупреждения: Рохер, 40. Баба, 41. Мелеро, 45. Хауме Коста, 65. Мбула, 84. Пьер, 86. Пепелу, 88. Ндиай, 90+5.
Судья: Муньис Руис.
2 октября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».
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