«Мальорка» выиграла у «Лас-Пальмаса», Мурики оформил дубль

«Мальорка» дома обыграла «Лас-Пальмас» в матче 24-го тура ла лиги — 3:1.

У хозяев дубль оформил Ведат Мурики, еще один гол забил Даниэль Родригес. У гостей отличился Стефан Байчетич.

«Мальорка» набрала 34 очка и занимает 7-е место в таблице. «Лас-Пальмас» с 23 очками — на 17-й строчке.