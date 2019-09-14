«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью

«Мальорка» сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0) в матче 4-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» — 14-я строчка и 4 балла.

Чемпионат Испании. Лига 1

4-й тур

«Мальорка» — «Атлетик» — 0:0

Нереализованные пенальти: Пратс, 82 (мимо), Адурис, 90 (вратарь)

«Мальорка»: Рейна, Рахман Баба, Райльо, Вальент, Састре, Севилья, Фебас (Алегрия, 84), Родригес (Кубо, 63), Баба, Джуниор, Будимир (Пратс, 75).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 52), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Ларрасабаль, 85), Кордоба (Адурис, 58).

Предупреждения: Родригес, 1. Дани Гарсия, 30. Иньиго Мартинес, 43. Лопес, 46. Рахман Баба, 65. Пратс, 76. Севилья, 90+7.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

13 сентября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

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