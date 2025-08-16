Футбол
16 августа, 22:32

«Барселона» в большинстве разгромила «Мальорку» на старте ла лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Global Look Press

«Барселона» на выезде обыграла «Мальорку» в матче 1-го тура испанской ла лиги — 3:0.

Счет на 7-й минуте открыл Рафинья. На 23-й минуте преимущество каталонцев удвоил Ферран Торрес. Окончательный счет в концовке установил Ламин Ямаль.

Хозяева провели большую часть матча вдевятером — на 33-й минуте вторую желтую карточку получил Мануэль Морланес, а шесть минут спустя удалили Ведата Муричи.

Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур.
16 августа, 20:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
0:3
Барселона

Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Саша

    Такой слабой игры Барсы в защите собственных ворот вы ещё не видели. И будь на месте Майорки более солидный клуб с хорошей реализацией голевых моментов, Барселона весь матч только отыгрывалась бы. Может быть в Ла Лиге такая авантюрная игра в защите Барсы ещё прокатит из-за низкого качества игроков в реализации голевых моментов большинства команд Ла Лиги, но в ЛЧ без усиления линии защиты Барсе делать нечего.

    16.08.2025

    • «Мальорка» — «Барселона»: трансляция матча чемпионата Испании онлайн

    «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    16
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    17
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    18
    		 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
    19
    		 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
    22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 10 1 3
    Вся статистика

