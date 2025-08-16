«Барселона» в большинстве разгромила «Мальорку» на старте ла лиги

«Барселона» на выезде обыграла «Мальорку» в матче 1-го тура испанской ла лиги — 3:0.

Счет на 7-й минуте открыл Рафинья. На 23-й минуте преимущество каталонцев удвоил Ферран Торрес. Окончательный счет в концовке установил Ламин Ямаль.

Хозяева провели большую часть матча вдевятером — на 33-й минуте вторую желтую карточку получил Мануэль Морланес, а шесть минут спустя удалили Ведата Муричи.