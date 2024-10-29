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«Мальорка» вдесятером сыграла вничью с «Атлетиком»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Мальорка» дома сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Хозяева провели большую часть встречи в меньшинстве: на 23-й минуте полузащитник команды Саму Коста получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Мальорка» занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги с 18 очками.

«Атлетик» идет на восьмой строчке — команда из Бильбао также набрала 18 очков, но уступает «Мальорке», а также идущему шестым «Бетису» и занимающей седьмую строчку «Осасуне» по дополнительным показателям.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
28 окт, 23:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
0:0
Атлетик

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Мальорка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 3 : 0
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 1 : 1
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 1 : 0
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 0 : 2
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
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Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

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