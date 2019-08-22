«Мальорка» арендовала у «Реала» «японского Месси»

Японский полузащитник «Реала» Такефуса Кубо перешел в «Мальорку» на правах аренды, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с японским Месси рассчитано до конца сезона.

18-летний хавбек сборной Японии является воспитанником «Барселоны». В «Реал» он перешел летом из клуба «Токио» на правах свободного агента. Его контракт с мадридцами рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 передачи.