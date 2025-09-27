«Мальорка» обыграла «Алавес» и одержала первую победу в сезоне

«Мальорка» дома переиграла «Алавес» в матче 7-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил Такума Асано.

«Мальорка» (5 очков) одержала первую победу в текущем сезоне и поднялась на 18-е место в ла лиге. «Алавес» (8) идет десятым в турнирной таблице.