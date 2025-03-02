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2 марта 2025, 22:27

«Мальорка» сыграла вничью с «Алавесом»

«Мальорка» дома сыграла вничью с «Алавесом» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У хозяев забил Такума Асано, у гостей отличился Кике Гарсия.

«Мальорка» занимает восьмое место в турнирной таблице ла лиги с 36 очками. «Алавес» идет на 18-й строчке с 23 очками.

Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур.
02 марта 2025, 20:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:1
Алавес

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ФК Алавес
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«Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной»
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
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16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
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