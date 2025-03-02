«Мальорка» сыграла вничью с «Алавесом»

«Мальорка» дома сыграла вничью с «Алавесом» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У хозяев забил Такума Асано, у гостей отличился Кике Гарсия.

«Мальорка» занимает восьмое место в турнирной таблице ла лиги с 36 очками. «Алавес» идет на 18-й строчке с 23 очками.