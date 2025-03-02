«Мальорка» сыграла вничью с «Алавесом»
«Мальорка» дома сыграла вничью с «Алавесом» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 1:1.
У хозяев забил Такума Асано, у гостей отличился Кике Гарсия.
«Мальорка» занимает восьмое место в турнирной таблице ла лиги с 36 очками. «Алавес» идет на 18-й строчке с 23 очками.
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16
|Леванте
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17
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18
|Расинг
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19
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|Барселона – Атлетик
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|Сельта – Осасуна
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|Депортиво – Эльче
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
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|Расинг – Вильярреал
|- : -
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