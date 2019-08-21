Малком: «Зенит» приложил усилия, чтобы подписать меня"
16:10
Нападающий «Зенита» Малком выразил уверенность, что ему будет комфортно в петербургском клубе. Бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» этим летом.
— Я всегда выкладывался по полной, потому что в таком клубе, как «Барселона», всегда нужно быть готовым, — цитирует Goal. Малкома. — Когда мне давали шанс, я демонстрировал свой максимум.
В футболе нужно использовать шансы. «Зенит» приложил усилия, чтобы подписать меня, они сделали хорошее предложение.
Я был счастлив в «Барселоне», уверен, что буду счастлив и в «Зените»
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