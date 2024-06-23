«Малага» спустя год после вылета вернулась в сегунду

«Малага» по итогам двух матчей за попадание в сегунду обыграла «Химнастик».

Обе команды поочередно победили со счетом 2:1 — в ответной игре победу в серии пенальти одержали бело-голубые.

«Малага» вернулась в сегунду спустя год после вылета. Последний раз команда выступала в ла лиге в сезоне-2017/18. В 2014 году «Малага» заняла четвертое место в чемпионате Испании, а на следующий год дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.