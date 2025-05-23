Макелеле — о Карпине и Мостовом: «Они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку»

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле рассказал об общении с Валерием Карпиным и Александром Мостовым во время игры за «Сельту».

«Я и до них водку пробовал, но можно сказать, что они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку! И утвердили меня как достойного», — цитирует Макелеле «Чемпионат».

Макелеле, Мостовой и Карпин выступали вместе в «Сельте» в период с 1998 по 2000 год.

18 мая французский хавбек принял участие в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Макелеле сыграл за сборную европейских клубов, которая уступила ЦСКА со счетом 1:5.