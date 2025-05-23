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Макелеле — о Карпине и Мостовом: «Они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку»

Сергей Ярошенко
Клод Макелеле.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле рассказал об общении с Валерием Карпиным и Александром Мостовым во время игры за «Сельту».

«Я и до них водку пробовал, но можно сказать, что они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку! И утвердили меня как достойного», — цитирует Макелеле «Чемпионат».

Макелеле, Мостовой и Карпин выступали вместе в «Сельте» в период с 1998 по 2000 год.

18 мая французский хавбек принял участие в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Макелеле сыграл за сборную европейских клубов, которая уступила ЦСКА со счетом 1:5.

Источник: Чемпионат
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Александр Мостовой
Валерий Карпин
Клод Макелеле
Футбол
ФК Сельта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Бетис 6 5 0 1 8-6 15
3
 Реал 6 5 0 1 17-6 15
4
 Атлетико 6 4 1 1 14-6 13
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 6 2 3 1 9-7 9
8
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
9
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
12
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
13
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
14
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
15
 Вильярреал 6 1 2 3 10-11 5
16
 Леванте 5 1 2 2 7-9 5
17
 Хетафе 6 1 2 3 3-7 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 6 1 1 4 2-10 4
20
 Малага 6 0 3 3 3-11 3
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18.09 22:00 Эспаньол – Эльче 1 : 3
19.09 15:00 Осасуна – Р. Вальекано 1 : 1
19.09 17:15 Атлетик – Алавес 0 : 0
19.09 19:30 Сельта – Расинг 5 : 0
19.09 22:00 Севилья – Барселона 1 : 3
20.09 15:00 Хетафе – Малага - : -
20.09 17:15 Атлетико – Реал - : -
20.09 19:30 Депортиво – Бетис - : -
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 4
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 3
И К Ж
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Сельта

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