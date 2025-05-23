Макелеле — о Карпине и Мостовом: «Они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку»
Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле рассказал об общении с Валерием Карпиным и Александром Мостовым во время игры за «Сельту».
«Я и до них водку пробовал, но можно сказать, что они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку! И утвердили меня как достойного», — цитирует Макелеле «Чемпионат».
Макелеле, Мостовой и Карпин выступали вместе в «Сельте» в период с 1998 по 2000 год.
18 мая французский хавбек принял участие в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Макелеле сыграл за сборную европейских клубов, которая уступила ЦСКА со счетом 1:5.
Источник: Чемпионат
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|31-7
|21
|
2
|Бетис
|6
|5
|0
|1
|8-6
|15
|
3
|Реал
|6
|5
|0
|1
|17-6
|15
|
4
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|14-6
|13
|
5
|Севилья
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|
6
|Алавес
|7
|3
|2
|2
|11-6
|11
|
7
|Депортиво
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|
8
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
9
|Осасуна
|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|
10
|Атлетик
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Сельта
|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
12
|Реал Сосьедад
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|
13
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|10-10
|7
|
14
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
15
|Вильярреал
|6
|1
|2
|3
|10-11
|5
|
16
|Леванте
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
17
|Хетафе
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
|11-17
|5
|
19
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
20
|Малага
|6
|0
|3
|3
|3-11
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.09
|22:00
|Эспаньол – Эльче
|1 : 3
|19.09
|15:00
|Осасуна – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.09
|17:15
|Атлетик – Алавес
|0 : 0
|19.09
|19:30
|Сельта – Расинг
|5 : 0
|19.09
|22:00
|Севилья – Барселона
|1 : 3
|20.09
|15:00
|Хетафе – Малага
|- : -
|20.09
|17:15
|Атлетико – Реал
|- : -
|20.09
|19:30
|Депортиво – Бетис
|- : -
|20.09
|19:30
|Вильярреал – Леванте
|- : -
|20.09
|22:00
|Валенсия – Реал Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Фредерико Редондо
Эльче
|5
|1
|1
Новости