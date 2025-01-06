Мадридский «Реал» призвал снова наказать болельщиков «Валенсии» за расизм

Мадридский «Реал» выступил с официальным осуждением поведения болельщиков «Валенсии» в отношении нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

По ходу перенесенного матча 12-го тура чемпионата Испании (2:1), который прошел 3 января, форвард получил прямое удаление на 79-й минуте: сначала показал оскорбительный жест трибуне хозяев, а потом толкнул вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски.

В «Реале» считают, что фанаты «летучих мышей» снова проявляли расизм в адрес бразильца. В качестве доказательства клуб приводит серию видеороликов, записанных болельщиками с трибун, на которых звучат различные оскорбления в адрес игрока.

Ранее в Испании уже был скандал, связанный с Винисиусом и болельщиками «Валенсии». Итогом разбирательств стал арест троих болельщиков, получивших по 8 месяцев тюрьмы. Также им запретили посещать стадионы в Испании на 2 года, а домашние матчи «Валенсии» — пожизненно.

«Королевский клуб» заявил, что сожалеет о повторении расистких нападок на стадионе «Месталья» и призвал обратить внимание на поведение Димитриевски, которое могло спровоцировать Винисиуса (вратарь похлопал бразильца по голове после неудачной попытки дриблинга в штрафной).