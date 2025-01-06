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Сегодня, 21:35

Мадридский «Реал» призвал снова наказать болельщиков «Валенсии» за расизм

Владислав Маслов
Корреспондент
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Мадридский «Реал» выступил с официальным осуждением поведения болельщиков «Валенсии» в отношении нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

По ходу перенесенного матча 12-го тура чемпионата Испании (2:1), который прошел 3 января, форвард получил прямое удаление на 79-й минуте: сначала показал оскорбительный жест трибуне хозяев, а потом толкнул вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски.

В «Реале» считают, что фанаты «летучих мышей» снова проявляли расизм в адрес бразильца. В качестве доказательства клуб приводит серию видеороликов, записанных болельщиками с трибун, на которых звучат различные оскорбления в адрес игрока.

Ранее в Испании уже был скандал, связанный с Винисиусом и болельщиками «Валенсии». Итогом разбирательств стал арест троих болельщиков, получивших по 8 месяцев тюрьмы. Также им запретили посещать стадионы в Испании на 2 года, а домашние матчи «Валенсии» — пожизненно.

«Королевский клуб» заявил, что сожалеет о повторении расистких нападок на стадионе «Месталья» и призвал обратить внимание на поведение Димитриевски, которое могло спровоцировать Винисиуса (вратарь похлопал бразильца по голове после неудачной попытки дриблинга в штрафной).

Источник: Relevo
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

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 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
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Мальорка

 14 2 1
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Валенсия

 15 1 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 15 1 5
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