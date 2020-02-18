Мачей Рыбус: «Смолов может остаться в чемпионате Испании»

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус поделился мнением о шансах бывшего партнера по команде Федора Смолова закрепиться в «Сельте». В матче с «Реалом» он забил дебютный гол в ла лиге.

— Смолову нужно как можно больше общаться с партнерами по команде, — цитируют поляка «Известия». — Федя вообще очень открытый человек, хорошо говорит на английском — не думаю, что у него возникнут какие-то трудности с коммуникацией. На мой взгляд, он настолько хороший игрок, что может остаться в чемпионате Испании. Он техничный футболист, что подходит для ла лиги.