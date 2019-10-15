Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Испания

Люка Зидан: «Не хочу говорить о «Реале»

17:05
Теги:

Голкипер «Расинга» Лука Зидан признался, что не жалеет об уходе из «Реала». Клуб из Сантандера арендовал сына главного тренера мадриской команды на сезон-2019/20.

— Мне нужно было играть, а в «Реале» это было невозможно. Ни секунды не жалею, что покинул команду, — заявил 21-летний вратарь в интервью SER. — В Сантандере я чувствую себя хорошо, мне здесь доверяют, я наслаждаюсь игрой и не протираю скамейку. Возможно ли возвращение в «Реал»? Посмотрим, что будет через несколько лет, а пока не хочу говорить о мадридской команде.

В текущем чемпионате Испании Зидан провел за «Расинг» 9 матчей, в которых пропустил 9 голов. Его команда занимает в сегунде 20-е место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир