Люка Зидан: «Не хочу говорить о «Реале»

Голкипер «Расинга» Лука Зидан признался, что не жалеет об уходе из «Реала». Клуб из Сантандера арендовал сына главного тренера мадриской команды на сезон-2019/20.

— Мне нужно было играть, а в «Реале» это было невозможно. Ни секунды не жалею, что покинул команду, — заявил 21-летний вратарь в интервью SER. — В Сантандере я чувствую себя хорошо, мне здесь доверяют, я наслаждаюсь игрой и не протираю скамейку. Возможно ли возвращение в «Реал»? Посмотрим, что будет через несколько лет, а пока не хочу говорить о мадридской команде.

В текущем чемпионате Испании Зидан провел за «Расинг» 9 матчей, в которых пропустил 9 голов. Его команда занимает в сегунде 20-е место.