Люк де Йонг стал игроком "Севильи"

"Севилья" объявила о переходе нападающего ПСВ Люка де Йонга. Ранее об уходе игрока сообщил клуб из Эйндховена сообщил на своем официальном сайте.
Детали перехода 28-летнего форварда в испанскую команду не сообщаются. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне де Йонг провел 43 матча во всех турнирах, забив 32 мяча.
🇳🇱 New ammunition for the #SevillaFC attack! Welcome, Luuk de Jong! 💪 #WeareSevilla pic.twitter.com/nTp2x8tNiy— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 1 июля 2019 г.
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