Люк де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Кадис»

Нападающего «Барселоны» Люка де Йонга, права на которого принадлежат «Севилье», не устраивает переход в аренду в «Кадис» в январе.

31-летний нидерландец попросил больше времени на принятие решения, чтобы его агенты подыскали более сильный, чем «Кадис», клуб, сообщает Sports.es.

Де Йонг перешел в «Барселону» из «Севильи» минувшим летом на правах аренды до конца текущего сезона. Всего за каталонскую команду он провел 12 матчей, в которых забил 1 гол.