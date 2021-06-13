Нападающий «Севильи» Люк де Йонг может вернуться в ПСВ. Голландский клуб предложил 30-летнему форварду контракт на три года, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Де Йонг перешел в «Севилью» как раз из ПСВ в 2019 году. Его нынешний контракт рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Йонг провел в общей сложности на клубном уровне 48 матчей, в которых забил 9 мячей.