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Люк де Йонг может вернуться в ПСВ

20:11
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Нападающий «Севильи» Люк де Йонг может вернуться в ПСВ. Голландский клуб предложил 30-летнему форварду контракт на три года, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Де Йонг перешел в «Севилью» как раз из ПСВ в 2019 году. Его нынешний контракт рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Йонг провел в общей сложности на клубном уровне 48 матчей, в которых забил 9 мячей.

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