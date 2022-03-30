Ляказетт входит в сферу интересов «Барселоны»

«Барселона» летом попытается подписать нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта, сообщает Sport.es.

По данным источника, главный тренер «Барселоны» Хави внес кандидатуру Ляказетта в список потенциальных новичков. Француз уже обсуждал возможный переход с бывшим партнером по «Арсеналу» Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Ранее появилась информация, что лондонский клуб предлагает игроку продлить контракт на один сезон с опцией пролонгации соглашения еще на год. Нынешний договор между сторонами истекает предстоящим летом.

В сезоне-2021/22 Ляказетт забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 28 матчах за «Арсенал».