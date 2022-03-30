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Сегодня, 23:15

Ляказетт входит в сферу интересов «Барселоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» летом попытается подписать нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта, сообщает Sport.es.

По данным источника, главный тренер «Барселоны» Хави внес кандидатуру Ляказетта в список потенциальных новичков. Француз уже обсуждал возможный переход с бывшим партнером по «Арсеналу» Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Ранее появилась информация, что лондонский клуб предлагает игроку продлить контракт на один сезон с опцией пролонгации соглашения еще на год. Нынешний договор между сторонами истекает предстоящим летом.

В сезоне-2021/22 Ляказетт забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 28 матчах за «Арсенал».

Александр Ляказетт
Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
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3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
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 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
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 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
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 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
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 - : -
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