Ляказетт входит в сферу интересов «Барселоны»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт входит в сферу интересов «Барселоны».

Каталонцы рассматривают возможность подписания Ляказетта в случае неудачи с трансфером нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

Действующий контракт 30-летнего Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до июня 2022 года, поэтому летом форвард сможет уйти в «Барселону» на правах свободного агента.

В текущем сезоне он провел 22 поединка за «Арсенал», отличившись 5 голами и 4 ассистами.