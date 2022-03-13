Ляказетт входит в сферу интересов «Барселоны»
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт входит в сферу интересов «Барселоны».
Каталонцы рассматривают возможность подписания Ляказетта в случае неудачи с трансфером нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.
Действующий контракт 30-летнего Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до июня 2022 года, поэтому летом форвард сможет уйти в «Барселону» на правах свободного агента.
В текущем сезоне он провел 22 поединка за «Арсенал», отличившись 5 голами и 4 ассистами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|27
|19
|6
|2
|56-21
|63
|
2
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|
3
|Атлетико
|28
|15
|6
|7
|52-36
|51
|
4
|Барселона
|26
|13
|9
|4
|48-29
|48
|
5
|Бетис
|27
|14
|4
|9
|49-35
|46
|
6
|Вильярреал
|28
|12
|9
|7
|48-26
|45
|
7
|Р. Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|
8
|Атлетик
|27
|10
|10
|7
|32-26
|40
|
9
|Валенсия
|28
|9
|10
|9
|41-43
|37
|
10
|Сельта
|28
|9
|8
|11
|33-32
|35
|
11
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|
12
|Эспаньол
|28
|8
|9
|11
|34-41
|33
|
13
|Эльче
|28
|8
|8
|12
|30-39
|32
|
14
|Р. Вальекано
|26
|9
|4
|13
|28-32
|31
|
15
|Хетафе
|28
|6
|10
|12
|26-32
|28
|
16
|Мальорка
|27
|6
|8
|13
|26-45
|26
|
17
|Гранада
|28
|5
|10
|13
|28-44
|25
|
18
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|
19
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|
20
|Леванте
|28
|3
|10
|15
|30-55
|19
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.03
|23:00
|
Атлетико – Кадис
|2 : 1
|12.03
|16:00
|
Леванте – Эспаньол
|1 : 1
|12.03
|18:15
|
Гранада – Эльче
|0 : 1
|12.03
|20:30
|
Вильярреал – Сельта
|1 : 0
|12.03
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|0 : 0
|13.03
|16:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
|13.03
|18:15
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|13.03
|20:30
|
Р. Сосьедад – Алавес
|- : -
|13.03
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|14.03
|23:00
|
Мальорка – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|20
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|21
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|26
|1
|4
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